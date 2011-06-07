Подобрать ключевые слова

Здравствуйте!

Нужно подобрать ключевые фразы для страниц сайта компании-изготовителя мебели на заказ.

Нужно буквально по 1-3 ключа на страницу, основные (не жесткие) требования:

1. не обязательно ВЧ

2. не очень конкурентные

3. подходящие по смыслу соответствующим страницам и "человеческие" (т. е. чтобы с ними можно было написать тексты для людей)

Страницы предполагаются следующие:

Мебель на заказ

Корпусная мебель

Кухни на заказ

шкафы-купе

детская мебель

стенки

столы и стулья

мебель из натурального дерева

офисная мебель

торговая мебель

Т. е. нужно всего максимум 30 КС.

Регион: Киев и область.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ И СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ?