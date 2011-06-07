Подобрать ключевые слова

Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок200 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно подобрать ключевые фразы для страниц сайта компании-изготовителя мебели на заказ.

Нужно буквально по 1-3 ключа на страницу, основные (не жесткие) требования:

1. не обязательно ВЧ

2. не очень конкурентные

3. подходящие по смыслу соответствующим страницам и "человеческие" (т. е. чтобы с ними можно было написать тексты для людей)

Страницы предполагаются следующие:

Мебель на заказ

Корпусная мебель

Кухни на заказ

шкафы-купе

детская мебель

стенки

столы и стулья

мебель из натурального дерева

офисная мебель

торговая мебель

Т. е. нужно всего максимум 30 КС.

Регион: Киев и область.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ И СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ?

13 лет назад
Witchy
Дарья 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
Vityok93
Виктор 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$5
1 день
Виктор оперативно подобрал ключевые фразы для сайта. Учел "человечность", геозависимость, популярность, конкурентность и примерную стоимость продвижения запросов. Дал подробные рекомендации по оптимизации текстов, а также консультацию по грамотному составлению мета-тегов и т. д. Все это - по доступной цене. В общем, дал больше, чем я просила. Сотрудничеством довольна на 170%. Спасибо!
Сотрудничеством доволен. Дарья - тот заказчик, который вникает в суть работы, что естественно облегчает выполнение четко сформулированного (как в случае с Дарьей) задания.
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