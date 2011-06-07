Подобрать ключевые слова

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Здравствуйте!
Нужно подобрать ключевые фразы для страниц сайта компании-изготовителя мебели на заказ.
Нужно буквально по 1-3 ключа на страницу, основные (не жесткие) требования:
1. не обязательно ВЧ
2. не очень конкурентные
3. подходящие по смыслу соответствующим страницам и "человеческие" (т. е. чтобы с ними можно было написать тексты для людей)
Страницы предполагаются следующие:
Мебель на заказ
Корпусная мебель
Кухни на заказ
шкафы-купе
детская мебель
стенки
столы и стулья
мебель из натурального дерева
офисная мебель
торговая мебель
Т. е. нужно всего максимум 30 КС.
Регион: Киев и область.
СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ И СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ?
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