Настройка контекстной кампании в Яндексе

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок157 просмотров
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Настроить контекстную кампанию на Москву - аренда катеров в Санкт-Петербурге, нужен специалист готовый выделить в ключевых словах именно индивидуальные катера а не теплоходы. Так же важно получить низкую цену клика.

13 лет назад
prosurfers
Андрей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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