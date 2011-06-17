Разместить ссылки на разных ресурсах

Здравствуйте! Нужно подобрать ключевые фразы для страниц сайта компании-изготовителя мебели на заказ. Нужно буквально по 1-3 ключа на страницу, основные (не жесткие) требования: 1. не обязательно ВЧ 2. не очень конкурентные 3. подходящие по смыслу соответствующим страницам и "человеческие" ...