Получить тематические ссылки (недвижим.) на сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок118 просмотров
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Хотелось бы поучить навсегда ссылки с тематических ресурсов (новых или с тиц>0) и качественных каталогов.

Сайт о недвижимости для людей (новый). возможно размещение обратных ссылок.

Интересуют только ссылки доступные для индексации яндексом.

Какой способ получения ссылок порекомендуете? стоимость 1 ссылки?

13 лет назад
ant40in
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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