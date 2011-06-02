Работа с форумами

Нужны люди с аккаунтами от года регистрации, от 70 сообщений.

Форумы нужны популярные:

-Всего сообщений от 300000

- посещаемость от 7000 в день

- форум "живой" - от 10 тем новых в день в главных разделах

Нужно будет создать опрос.

Внимание - никаких ссылок не будет, то есть никакого спама и т.д.

Ищу пока около 40 исполнителей.

За одно сообщение с легкой поддержкой темы (1-2 коммента) - 2$

ОСтавляйте ваши заявки с перечислением форумов, где есть аккаунты, рядом с урлом - количество сообщений и дату регистрации.

Можно подробности в ЛС, но заявки я закрою, так что это никому видно не будет.