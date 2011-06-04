Коррекция текста и разметки 30 страниц сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки112 просмотров
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Необходимо произвести корректировку контента сайта: 1. Формирование перечня ключевых слов 2. Правка Мета-тегов 3. Правка стилистического оформления текста. 30 страниц - 15 на русском языке + 15 - перевод, английская часть сайта

13 лет назад
NataliaG
Наталья 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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