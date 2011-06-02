Нужны люди с аккаунтами от года регистрации, от 70 сообщений. Форумы нужны популярные: -Всего сообщений от 300000 - посещаемость от 7000 в день - форум "живой" - от 10 тем новых в день в главных разделах Нужно будет создать опрос. Внимание ...
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Настройка sitemap для яндекса. Требует достаточных познаний в этой сфере.
robots.txt
User-agent: *
Disallow:
User-agent: Yandex
Disallow:
Host: zadrotoff.net
Sitemap: http://zadrotoff.net/sitemap.xml
в яндексе при добавлении такие ошибки:
Некорректный URL (не соответствует местоположению файла Sitemap)
строка 19, позиция 0
Некорректный URL (не соответствует местоположению файла Sitemap)
строка 99, позиция 0
Некорректный URL (не соответствует местоположению файла Sitemap)
строка 174, позиция 0
Некорректный URL (не соответствует местоположению файла Sitemap)
строка 19, позиция 0
Некорректный URL (не соответствует местоположению файла Sitemap)
строка 99, позиция 0
Некорректный URL (не соответствует местоположению файла Sitemap)
строка 174, позиция 0
Некорректный URL (не соответствует местоположению файла Sitemap)
строка 19, позиция 0
Некорректный URL (не соответствует местоположению файла Sitemap)
строка 99, позиция 0
Некорректный URL (не соответствует местоположению файла Sitemap)
строка 178, позиция 0
Некорректный URL (не соответствует местоположению файла Sitemap)
строка 40, позиция 0
Некорректный URL (не соответствует местоположению файла Sitemap)
и так не все url
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