Продвижение сайта строительной тематики

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок244 просмотра
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Необходимо вывести сайт в ТОП 10 в Яндексе, Гугле и TUT.by по белорусскому региону по ключевым словам "строительные материалы" и "купить кирпич". Сайт новый, никогда не раскручивался, нигде не зарегистрирован, оптимизирован под данные ключевые слова, контент уникальный.

Какова будет ТОЧНАЯ стоимость продвижения?

Какие сроки?

Какая ежемесячная поддержка?

13 лет назад
tropic2rain
41 годБеларусь
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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