Работа по внутренней и внешней оптимизации сайта

Есть сайт WoodFun.ru

Необходимо вести работы по внутренней и внешней оптимизации сайта.

На данный момент проводятся некоторые работы по внутренней оптимизации, написание уникальных описаний товаров от 500 симв, писались статьи в миралинксе , в кором времени планируется редизайн и улучшение функционала сайта

нужно увеличить приток целевых посетителей. Планируемый показатель от 1000 посетителей в день. (по данным LI среднемесячный показатель на конец 2011 года около 600 )

продвинуться в первой десятке по словам деревянные игрушки, детские игрушки, развивающие игрушки, купить игрушки.

Хотелось бы узнать стоимость услуг оптимизатора , без затратной части.