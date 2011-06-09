Оптимизация сайта агентства недвижимости

Нужны люди с аккаунтами от года регистрации, от 70 сообщений. Форумы нужны популярные: -Всего сообщений от 300000 - посещаемость от 7000 в день - форум "живой" - от 10 тем новых в день в главных разделах Нужно будет создать опрос. Внимание ...
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Нужно произвести оптимизацию сайта агентства недвижимости краснодарского края
Порядка 20 страниц (разделы) + главная
Без предоплаты: сделали, проверил, оплатил. Указывайте icq и стоимость, сроки 1-2 дня. Кандидат должен быть только с опытом
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