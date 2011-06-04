Повышение продаж интернет-магазина

Есть сайт интернет-магазина, ежедневная аудитория порядка 50 уников и продолжает повышаться. Сайт узконаправленный, аудитория практически вся - целевая, но продаж мало. Цены аналогичные, либо ниже, чем у конкурентов, сервис быстрый и адекватный (насколько можем сами о себе судить). Продолжаем совершенствоваться, но нужен специалист-консультант по повышению конверсии (покупок к числу посещений сайта). Обязателен реальный практический опыт по организации и продвижению интернет-магазина, очень желательно портфолио. Бюджет обсуждается персонально, порядок и способ оплаты - тоже.

Пожалуйста, указывайте при обращении, какие интернет-магазины продвигали и каких результатов (начальная сумма продаж в месяц и конечная сумма продаж в месяц) достигли. Без практического опыта ПРОДАЮЩЕГО интернет-магазина, не нужно тратить мое и Ваше время!