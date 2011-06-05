Продвижение интернет-магазина

Есть сайт интернет-магазина, ежедневная аудитория порядка 50 уников и продолжает повышаться. Сайт узконаправленный, аудитория практически вся - целевая, но продаж мало. Цены аналогичные, либо ниже, чем у конкурентов, сервис быстрый и адекватный (насколько можем сами ...