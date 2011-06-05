Нужна помощь с настройкой adwords

http://easycaptures.com/fs/uploaded/457/7543324274.png

у меня почему то статус "допущено", а показов нет

может бюджет недостаточно велик

в общем мне нужна консультация опытного адвордсщика по поводу как эффективно давать рекламу и какие настройки выставлять

желательно по скайпу, скайп yakooobin