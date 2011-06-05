Работа с форумами

Есть список украинских форумов женской и свадебной тематики. Нужен фрилансер для ненавязчивого общаться и размещения ссылок на статьи. Ссылки нужны для перехода людей, а не для поисковиков. Знание украинского приветствуется. Оплата за посты. Укажите Вашу цену за пост.