weboost

Денис Турик weboost

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирайтер, написание небольших заметок

    Здравствуйте! Ищем человека для периодического копирайтенга / рерайтинга заметок на 2 000 - 4 000 знаков. Возможна работа с начинающими копирайтерами. Приветствуется знание фотографической темы. Если такого опыта нет - не страшно. ...

    Копирайтинг45 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа с форумами

    Есть список украинских форумов женской и свадебной тематики. Нужен фрилансер для ненавязчивого общаться и размещения ссылок на статьи. Ссылки нужны для перехода людей, а не для поисковиков. Знание украинского приветствуется. Оплата за посты. Укажите Вашу ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта-тендера

    $1000

    Здравствуйте! Необходимо создать сервис на подобие http://tili-testo.com/tender/. Предполагается его создать в виде отдельного сайта. ТЗ будет предоставлено при личной переписке. От Вас: - ориентировочная стоимость ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад