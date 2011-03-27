Доброе время суток! Нужен специалист(ы) для верстки и дизайна сайта, есть эскизы страниц.
- HTML-верстка15 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Ищем человека для периодического копирайтенга / рерайтинга заметок на 2 000 - 4 000 знаков. Возможна работа с начинающими копирайтерами. Приветствуется знание фотографической темы. Если такого опыта нет - не страшно. ...Копирайтинг45 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим аудит установки Google Analytics, помощь в настройке целей. Счетчик установлен на домене и субдомене.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть список украинских форумов женской и свадебной тематики. Нужен фрилансер для ненавязчивого общаться и размещения ссылок на статьи. Ссылки нужны для перехода людей, а не для поисковиков. Знание украинского приветствуется. Оплата за посты. Укажите Вашу ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Необходимо создать сервис на подобие http://tili-testo.com/tender/. Предполагается его создать в виде отдельного сайта. ТЗ будет предоставлено при личной переписке. От Вас: - ориентировочная стоимость ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим прогон по украинским тематическим форумам в информационных целях.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад