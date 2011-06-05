Вернуть сайт в индекс яндекса

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок209 просмотров
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Небольшой сайт из-за обилия партнерских ссылок выпал из индекса яндекса. Нужншо проделать работу по возвращению его в индекс и составить перечень рекоммендаций по росту трафика на нем, учитывая его апртнерскую направленность.

13 лет назад
dnsl
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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