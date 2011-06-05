Добавить сайт в DMOZ

http://easycaptures.com/fs/uploaded/457/7543324274.png у меня почему то статус "допущено", а показов нет может бюджет недостаточно велик в общем мне нужна консультация опытного адвордсщика по поводу как эффективно давать рекламу и какие настройки выставлять желательно по скайпу, скайп yakooobin