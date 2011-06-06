Facebook консультация

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Есть проблема.

Была страница сайта на фейсбуке. Был оунером этой страницы.

Вдруг эта страница пропала из списка страниц и не могу ее контролировать.

Use Facebook as Page из этого режима страница пропала

Причем эта страница на фейсбуке осталась и на нее можно заходить. Но зайти на нее как оунер я не могу. Нужно проконсультировать как решить эту проблему.

13 лет назад
alexalexalex
Борисов 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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