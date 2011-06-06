Нужно зарегистрировать в каталогах

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно зарегистрировать в каталогах г. Самары и Самарской области, за каждую регистрацию 5 р.

сайт

www.iphone-4-apple.ru

в каждом каталоге использовать один из запросов которые преведены ниже.

Пример: apple iphone 4 огромный выбор все модели, в наличии, г. Самара, Ульяновская 29 тел. (846) 275-66-88 www.iphone-4-apple.ru

apple iphone 4

iphone 4 купить

куплю iphone 4

iphone 4 в самаре

iphone 4 16gb

apple iphone 4 16gb

iphone 4 цена

iphone 4 32gb

купить iphone 4 в самаре

белый iphone 4

белые iphone 4

присылайте фото с каталогов на е-маил [email protected] и Я кошелек оплата по 50

13 лет назад
RaboTnik77
Екатерина 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • SEO: on-site оптимизация сайта

    $100

    Необходима помощь в оптимизации сайта и размещение контента, www.palaceofglass.com Sait na Drupal Hi Key Words: Custom Glass, Designer Glass, Etched Glass, Decorative Glass, Art Glass, Architectural Glass, Stained Glass, Glass backsplash, необходимо произвести сео подготовку сайта: - продумать как распределить ключи на сайте - сделать все необходимое для начала ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Facebook консультация

    Есть проблема. Была страница сайта на фейсбуке. Был оунером этой страницы. Вдруг эта страница пропала из списка страниц и не могу ее контролировать. Use Facebook as Page из этого режима страница пропала Причем эта страница на фейсбуке ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта в ТОП 10

    Здравствуйте интересует продвижение моего сайта в ТОП 10 на гугл ком яху и бинг. Сайт полностью на английском языке. Потом будут добавляться еще европейские и азиатские языки. Запросы Kiev Ukrain hotels rent car apartment Excursions ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вернуть сайт в индекс яндекса

    Небольшой сайт из-за обилия партнерских ссылок выпал из индекса яндекса. Нужншо проделать работу по возвращению его в индекс и составить перечень рекоммендаций по росту трафика на нем, учитывая его апртнерскую направленность.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна помощь с настройкой adwords

    http://easycaptures.com/fs/uploaded/457/7543324274.png у меня почему то статус "допущено", а показов нет может бюджет недостаточно велик в общем мне нужна консультация опытного адвордсщика по поводу как эффективно давать рекламу и какие настройки выставлять желательно по скайпу, скайп yakooobin

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с форумами

    Есть список украинских форумов женской и свадебной тематики. Нужен фрилансер для ненавязчивого общаться и размещения ссылок на статьи. Ссылки нужны для перехода людей, а не для поисковиков. Знание украинского приветствуется. Оплата за посты. Укажите Вашу ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад