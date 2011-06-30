SEO: on-site оптимизация сайта

$100
Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки483 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима помощь в оптимизации сайта и размещение контента,

www.palaceofglass.com

Sait na Drupal

Hi Key Words:

Custom Glass,

Designer Glass,

Etched Glass,

Decorative Glass,

Art Glass,

Architectural Glass,

Stained Glass,

Glass backsplash,

необходимо произвести сео подготовку сайта:

- продумать как распределить ключи на сайте

- сделать все необходимое для начала работ по продвижению SMO

задача привести 500-600 посетителей в день.

подавать заявки только обладающим живым опытом работы в Google,

яндекс не интересен

ожидается качественный профессионализм, внимание к деталям западного стандарта;

оплата дельная на старте дальше по обьему работ и в прогрессии от успеха

V attache SEO Informaciya po proektu:

- pervi fail soderzit visokachastotnie slova

- neskolko failov s nizkochastotnimi zaprosami

- primer unikalnoi stat'i

- primerni proschet stoimosti pokupnih ssilok na nekotorie visokochastotnie slova

- predlozeniya po SEO optimizacii.

- Goolge analytics report po palaceofglass.com za 2010

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением, надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,

Alex

13 лет назад
Anantago
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
korzh
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$100
2 дня
Vse otlichno, prodolzaem rabotu
все ок
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