SEO: on-site оптимизация сайта

Необходимо сгенерировать XML карту сайта с количеством страниц более 100 000. Жду Ваших предложений, заявки оставлять только здесь. Предложения без цены не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима помощь в оптимизации сайта и размещение контента,
Sait na Drupal
Hi Key Words:
Custom Glass,
Designer Glass,
Etched Glass,
Decorative Glass,
Art Glass,
Architectural Glass,
Stained Glass,
Glass backsplash,
необходимо произвести сео подготовку сайта:
- продумать как распределить ключи на сайте
- сделать все необходимое для начала работ по продвижению SMO
задача привести 500-600 посетителей в день.
подавать заявки только обладающим живым опытом работы в Google,
яндекс не интересен
ожидается качественный профессионализм, внимание к деталям западного стандарта;
оплата дельная на старте дальше по обьему работ и в прогрессии от успеха
V attache SEO Informaciya po proektu:
- pervi fail soderzit visokachastotnie slova
- neskolko failov s nizkochastotnimi zaprosami
- primer unikalnoi stat'i
- primerni proschet stoimosti pokupnih ssilok na nekotorie visokochastotnie slova
- predlozeniya po SEO optimizacii.
- Goolge analytics report po palaceofglass.com za 2010
пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,
с отзывами и зрелым акаунтом;
общение через SKYPE,
No ICQ
в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением, надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;
оперативная оплата,
Alex
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