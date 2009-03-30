Планирую заказывать дизайн первого этажа дома (124м2). Решил озаботится этим вопросом заранее чтоб было время не торопясь пообщаться, ознакомится с работами, выбрать. Есть первый этаж состоящий из следующих помещений: Тамбур - 4,62 Гардероб - 12,89 Гостевая комната - 13,98 Холл с ...
- Интерьеры и Экстерьеры35 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать 4 флеш-баннера в 4 форматах (728x90, 468x60, 160x600, 300x250) до 50 Кб 3 из них посвящены отдельным ТМ одежды, один - сборная солянка из ТМ. Нужны качественные, яркие, продающие баннеры для рекламы продукта и магазина. Более ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день. Для раскрутки интернет магазина требуется создание групп/профилей в Вконтакте, Фейсбуке. тематика - яркие футболки, толстовки лучщих дизайнеров мира. Для ознакомления с темой вышлю адрес сайта по запросу. Приглашение левых анкет/ботов не рассматривается. Рассылка так же не рассматривается. оплата - ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
На данный момент мы ищем профессионального подрядчика для разработки интернет магазина (одежда). В качестве движка, предварительно, выбран CS-Cart. На первом этапе требуется разработать дизайн магазина для конкретного движка. В дальнейшем будут необходимы доработки самого движка и разработка дополнительных ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать сайт "под ключ" на CMS Joomla 1.5 Работу можно разбить на два этапа: дизайн/верстка и реализация на CMS. Оплата производится по факту исполнения этапа. Обязательно указывайте ссылку на портфолио, бюджет и сроки. Предпочтение - фрилансерам из Киева ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт15 лет назад