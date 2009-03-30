ZDmitriy

Дмитрий ZDmitriy

 
43 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Дизайн интерьера частного дома

    Планирую заказывать дизайн первого этажа дома (124м2). Решил озаботится этим вопросом заранее чтоб было время не торопясь пообщаться, ознакомится с работами, выбрать. Есть первый этаж состоящий из следующих помещений: Тамбур - 4,62 Гардероб - 12,89 Гостевая комната - 13,98 Холл с ...

    Интерьеры и Экстерьеры35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка 4-х флеш-баннеров в 4-х форматах

    Необходимо разработать 4 флеш-баннера в 4 форматах (728x90, 468x60, 160x600, 300x250) до 50 Кб 3 из них посвящены отдельным ТМ одежды, один - сборная солянка из ТМ. Нужны качественные, яркие, продающие баннеры для рекламы продукта и магазина. Более ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина в соц.сетях

    Добрый день. Для раскрутки интернет магазина требуется создание групп/профилей в Вконтакте, Фейсбуке. тематика - яркие футболки, толстовки лучщих дизайнеров мира. Для ознакомления с темой вышлю адрес сайта по запросу. Приглашение левых анкет/ботов не рассматривается. Рассылка так же не рассматривается. оплата - ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка интернет магазина на базе CS-Cart

    На данный момент мы ищем профессионального подрядчика для разработки интернет магазина (одежда). В качестве движка, предварительно, выбран CS-Cart. На первом этапе требуется разработать дизайн магазина для конкретного движка. В дальнейшем будут необходимы доработки самого движка и разработка дополнительных ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-визитка на Joomle

    Необходимо разработать сайт "под ключ" на CMS Joomla 1.5 Работу можно разбить на два этапа: дизайн/верстка и реализация на CMS. Оплата производится по факту исполнения этапа. Обязательно указывайте ссылку на портфолио, бюджет и сроки. Предпочтение - фрилансерам из Киева ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
80 отзывов
$200
10 баллов
12 лет назад
Разработка 4-х флеш-баннеров в 4-х форматах
Дмитрий - очень хороший заказчик, почти всегда на связи, все необходимые для работы материалы предоставляет, в общении приятен и вежлив. Совместной работой довольна.
Оксана, спасибо за работу, буду еще обращаться.
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