Добрый день. Для раскрутки интернет магазина требуется создание групп/профилей в Вконтакте, Фейсбуке. тематика - яркие футболки, толстовки лучщих дизайнеров мира. Для ознакомления с темой вышлю адрес сайта по запросу. Приглашение левых анкет/ботов не рассматривается. Рассылка так же не рассматривается. оплата - ...