Дизайн интерьера частного дома

Планирую заказывать дизайн первого этажа дома (124м2).

Решил озаботится этим вопросом заранее чтоб было время не торопясь пообщаться, ознакомится с работами, выбрать.

Есть первый этаж состоящий из следующих помещений:

Тамбур - 4,62

Гардероб - 12,89

Гостевая комната - 13,98

Холл с лестницей - 26,79

Сан.узел - 7,85

Кладовка - 6,52

Кухня - 16,67

Гостиная - 35,24

Вероятно, основные требования будут касаться Гостиной, Кухни, Холла, с\у.

В общем, жду предложений со средними расценками. И примерами работ - обязательно на почту!

Если нужна дополнительная информация - задавайте вопросы тут или на почту.

Дизайнера ищу неспешно, ориентировочно на зиму.