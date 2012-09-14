Срочно требуется выполнить диз.проект на новый объект .Также нужен авторский надзор уже для действующего проекта.Квартира более 100кв м.Кто готов? .Срочно.Объект уже в работе.
Требуется дизайн-макет оборудования (магазина)
Дизайн макет "острова" - это магазин который стоит по коридору в ТЦ.
Требуется умелые дизайнеры. знающий что такое дизайн интреьера и оборудования!
это не 3Д. Это просто нарисованный на программе макет. где что из чего будет стоять.
Спасибо! Жду умельцев!
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