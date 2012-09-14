Требуется дизайн-макет оборудования (магазина)

Дизайн макет "острова" - это магазин который стоит по коридору в ТЦ.

Требуется умелые дизайнеры. знающий что такое дизайн интреьера и оборудования!

это не 3Д. Это просто нарисованный на программе макет. где что из чего будет стоять.

Спасибо! Жду умельцев!