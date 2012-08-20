Дизайн-проект двухэтажной квартиры

Необходимо сделать перепланировку и дизайн интерьера двухэтажной квартиры. Планировку первого этажа можно посмотреть здесь http://skifiya.in.ua/images/stories/planirovki/dom... (схема слева верхняя, отмечена голубым, площадь 55,65 кВ.м). Это первый этаж двухэтажной квртиры, но на самом деле это последний этаж дома, планируется сделать выход на крышу и на всю площадь квртиры занять. Т. Е нужны следующие зоны

1. первый этаж: гостиная, кухня (маленькая нужна только для приготовления пищи), столовая зона, ванна +туалет, входная зона, функциональная лестница на второй этаж

2. Второй этаж (она же крыша): три спальни, туалет+душевая