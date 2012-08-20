Здравствуйте. Необходимо для администрации района визуализировать конференц-зал. От Вас необходимо: - хорошее портфолио; - качество работ; - предоставить несколько дизайн-проектов конференц-зала в соответствии с нашими требованиями; - быть терпеливым к ...
Дизайн-проект двухэтажной квартиры
Необходимо сделать перепланировку и дизайн интерьера двухэтажной квартиры. Планировку первого этажа можно посмотреть здесь http://skifiya.in.ua/images/stories/planirovki/dom... (схема слева верхняя, отмечена голубым, площадь 55,65 кВ.м). Это первый этаж двухэтажной квртиры, но на самом деле это последний этаж дома, планируется сделать выход на крышу и на всю площадь квртиры занять. Т. Е нужны следующие зоны
1. первый этаж: гостиная, кухня (маленькая нужна только для приготовления пищи), столовая зона, ванна +туалет, входная зона, функциональная лестница на второй этаж
2. Второй этаж (она же крыша): три спальни, туалет+душевая
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