Дизайн офиса

Разработать дизайн для офиса компании Vega Line натяжные потолки. Прикреплены несколько фотографий нашего офиса. При необходимости могу выслать еще фото. Здесь одно помещение. Размеры 6,26 * 5.73 метров, высота 2,70. Входная часть занимает 3,186 метров. Тут есть с двух сторон перегородки, при желании их можно обыграть.

Вся мебель остается, здесь можно только рассположение поменять.Старый потолок натяжной глянцевый убираем. На двух стенах мы думали разместить фотопечать на расстоянии от пола 1 метр. На полу ламинат. Рассматриваем вариант двухуровнего потолка, можно разбить на несколько зон. Мебель у нас цвета Венге.

Есть вариант - сделать нижнюю часть стен одним оттенком, верхнюю другим.

Логотип компании прикреплен.