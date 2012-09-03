Добрый вечер. Вставить векторные картинки в интерьер квартиры. Векторных картинок около 300. Нужны ВСЕ разные интерьеры квартир. Интерьеры будут состоять из гостиной, ванной, окон, детской и дверей. Нужен человек который это сможет ...
Дизайн интерьера таунхауса 160 кв.м.
Ищем дизайнера для отделки трехэтажного таунхауса, под заданную планировку.
Обыграть лестницу, потолки (два-три уровня), гостинную, кухню, санузлы, покрытия стен, полов, потолков. Перегородки, мансарда.
План 2 этажа утвержден, первого этажа в доработке, под вопросом нюансы. Третий (мансарда) утвержден. прикрепил. Расстановка мебели не окончательная, расположение сантехники тоже. Есть виртуализация архикаде.
Интересна стоимость оценки каждым претендентом в первую очередь.
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