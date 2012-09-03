Дизайн интерьера таунхауса 160 кв.м.

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
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Ищем дизайнера для отделки трехэтажного таунхауса, под заданную планировку.

Обыграть лестницу, потолки (два-три уровня), гостинную, кухню, санузлы, покрытия стен, полов, потолков. Перегородки, мансарда.

План 2 этажа утвержден, первого этажа в доработке, под вопросом нюансы. Третий (мансарда) утвержден. прикрепил. Расстановка мебели не окончательная, расположение сантехники тоже. Есть виртуализация архикаде.

Интересна стоимость оценки каждым претендентом в первую очередь.

13 лет назад
cashelec
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

galogen
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$1400
30 дней

Заявки фрилансеров

galogen
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад