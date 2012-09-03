Векторные картинки вставить в интерьер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт3 заявки173 просмотра

Добрый вечер. Вставить векторные картинки в интерьер квартиры. Векторных картинок около 300. Нужны ВСЕ разные интерьеры квартир. Интерьеры будут состоять из гостиной, ванной, окон, детской и дверей.

Нужен человек который это сможет сделать за 3-4 дня. Цена 20$. Оплата wmr или я.д.

13 лет назад
hostrm
Лимнов 
53 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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