Векторные картинки вставить в интерьер

Добрый вечер. Вставить векторные картинки в интерьер квартиры. Векторных картинок около 300. Нужны ВСЕ разные интерьеры квартир. Интерьеры будут состоять из гостиной, ванной, окон, детской и дверей.

Нужен человек который это сможет сделать за 3-4 дня. Цена 20$. Оплата wmr или я.д.