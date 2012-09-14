Ищем дизайнера для отделки трехэтажного таунхауса, под заданную планировку. Обыграть лестницу, потолки (два-три уровня), гостинную, кухню, санузлы, покрытия стен, полов, потолков. Перегородки, мансарда. План 2 этажа утвержден, первого этажа в доработке, под вопросом ...
Дизайн офисных помещений
Необходимо сделать дизайн офисных помещений. Нам нужна общая концепция. Есть несколько комнат принадлежащих одной организации, мы хотим создать общий стиль по этим помещениям.Пол ламинат 32 класс , обои под покраску, потолок Армстронг гладкий, на окна жалюзи вертикальные тканевые и двери. Ваша задача сделать произвольное помещение например 3,5*6 h=2,8, подобрать и скомпоновать материал по цвету. Обязательно необходимо указать в проекте наименование используемых материалов, есть некоторые предпочтения, двери - Матодор "Руно"(либо другие, но в данном ценовом сегменте), ламинат до 650 руб/м2, Армстронг средней ценовой категории, обои "Marburg 9230" флизелиновые обои под покраску. Предложить несколько вариантов цветов, сделать визуализацию.
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