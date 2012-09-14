Дизайн офисных помещений

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт4 заявки119 просмотров

Необходимо сделать дизайн офисных помещений. Нам нужна общая концепция. Есть несколько комнат принадлежащих одной организации, мы хотим создать общий стиль по этим помещениям.Пол ламинат 32 класс , обои под покраску, потолок Армстронг гладкий, на окна жалюзи вертикальные тканевые и двери. Ваша задача сделать произвольное помещение например 3,5*6 h=2,8, подобрать и скомпоновать материал по цвету. Обязательно необходимо указать в проекте наименование используемых материалов, есть некоторые предпочтения, двери - Матодор "Руно"(либо другие, но в данном ценовом сегменте), ламинат до 650 руб/м2, Армстронг средней ценовой категории, обои "Marburg 9230" флизелиновые обои под покраску. Предложить несколько вариантов цветов, сделать визуализацию.

13 лет назад
ctpoyka
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

instyle1892
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$150
4 дня
Если Вам нужна оперативность, то Вы не по адресу. Попросил предоплату 50%, прислал визуализацию, но доробатывать её не стал. Сначала было сказано что пришлет доработки через 15 мин, потом через час.... прошел день и он пропал, трубку не берет и все..... Очень меня подвел, перед моим руководством. Не рекомендую связываться.

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instyle1892
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад