Дизайн офисных помещений

Если Вам нужна оперативность, то Вы не по адресу. Попросил предоплату 50%, прислал визуализацию, но доробатывать её не стал. Сначала было сказано что пришлет доработки через 15 мин, потом через час.... прошел день и он пропал, трубку не берет и все..... Очень меня подвел, перед моим руководством. Не рекомендую связываться.