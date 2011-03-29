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- $100Интерьеры и Экстерьеры2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужен дизайн проект, вся информация в файлах. Просьба не писать цен за кв.м, такие предложения рассматриваться не будут. Указать конкретную стоимость работ.Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Необходимо сделать дизайн офисных помещений. Нам нужна общая концепция. Есть несколько комнат принадлежащих одной организации, мы хотим создать общий стиль по этим помещениям.Пол ламинат 32 класс , обои под покраску, потолок Армстронг гладкий, на окна ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо сделать визуализацию помещения с разных ракурсов. Цветовое решение в файлах. Описание материалов по запросу.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужен логотип для строительной компании, занимающейся строительством частных домов, ремонтом офисов, ремонтом жилых и не жилых помещений. Компания "Новый Город"Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
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10 баллов
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Ответный отзыв
Все очень понравилось, и цена и качество и сроки исполнения!!! Быстро вносил поправки в проект. Большое спасибо!!!
$100
10 баллов
13 лет назад
Очень рад что смог поработать с Дмитрием, человек добросовестный и конструктивный. По больше нам таких Заказчиков! Всем рекомендую!
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Огромное спасибо Никите, за проделанную работу!!! Очень выручил, в сжатые сроки исполнил заказ, вносил необходимые коррективы в процессе работ, все сделал просто отлично. Если Вам нужно качество и оперативность, советую обращаться! Еще раз спс!!!!!!
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Спасибо за интересный конкурс и моментальную оплату. Мои рекомендации Дмитрию и 10 баллов!
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