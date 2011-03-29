ctpoyka

Дмитрий ctpoyka

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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    $100

    Обои под покраску http://www.mirkrasok.ru/katalog/Oboi_pod_pokrasku/Flizelinovie/Rasch_Marburg/Marburg_9230_oboi_pod_pokrasku.html Четыре варианта цвета стен по этому катологу (желательно светлые): http://www.mirkrasok.ru/katalog/Reklamnaya_produktsiya/Katalogi_tsvetov/Caparol/Caparol_Color_katalog_tsvetov.html подобрать цвет пола и жалюзей, двери межкомнатные фирма "МАТОДОР" ...

    Интерьеры и Экстерьеры2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Хоккейная раздевалка

    Нужен дизайн проект, вся информация в файлах. Просьба не писать цен за кв.м, такие предложения рассматриваться не будут. Указать конкретную стоимость работ.

    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн офисных помещений

    $150

    Необходимо сделать дизайн офисных помещений. Нам нужна общая концепция. Есть несколько комнат принадлежащих одной организации, мы хотим создать общий стиль по этим помещениям.Пол ламинат 32 класс , обои под покраску, потолок Армстронг гладкий, на окна ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sitx_Nik
35 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Визуализация помещения
Рекомендую для работы!
Все очень понравилось, и цена и качество и сроки исполнения!!! Быстро вносил поправки в проект. Большое спасибо!!!
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nik_n_2002
Никита 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
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Очень рад что смог поработать с Дмитрием, человек добросовестный и конструктивный. По больше нам таких Заказчиков! Всем рекомендую!
Огромное спасибо Никите, за проделанную работу!!! Очень выручил, в сжатые сроки исполнил заказ, вносил необходимые коррективы в процессе работ, все сделал просто отлично. Если Вам нужно качество и оперативность, советую обращаться! Еще раз спс!!!!!!
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Создание логотипа для строительной компании
Спасибо за интересный конкурс и моментальную оплату. Мои рекомендации Дмитрию и 10 баллов!
Большое спасибо за проделанную работу! Очень довольны результатом. Желаем дальнейших побед :)
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