Изменить визуализацию

Огромное спасибо Никите, за проделанную работу!!! Очень выручил, в сжатые сроки исполнил заказ, вносил необходимые коррективы в процессе работ, все сделал просто отлично. Если Вам нужно качество и оперативность, советую обращаться! Еще раз спс!!!!!!