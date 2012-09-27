Коллаж в фотошопе

Необходимо из представленных материалов (папка Прогулочная зона) на основе фото оригинала DSC01852.JPG и прорисованного макета "сканирование0202.jpg" с использованием папки "материалы для коллажа_280912.pptx" сформировать качественный коллаж. План-схема, как должна выглядеть прогулочная зона см.ФРАГМЕНТ ПРОГУЛОЧНОЙ ЗОНЫ_290912-Лист1.pdf

Вознаграждение за проработку Прогулочной зоны - 1000 руб. С успешным кандидатом прорабатываем также зону СПА и парадную.