Дизайн-проект кухни

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Закрыт13 заявок206 просмотров

Нужно создать дизайн-проект 10 метровой кухни с эркером мебель Столплит Регина Темный низ - светлый верх с освещением. Предполагается угловая кухня 1,8*3 со встроеной посудомойкой, зависимой плитой. Есть еще несколько нюансов, обсуждать будем с автором проекта.

13 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

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