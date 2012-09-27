Требуется оптимальный проект строительства экологического энергоэффективного дома из соломы, глины, навоза, древесины, природных материалов на семью из 4 человек на участке 10 соток.
Хоккейная раздевалка
Нужен дизайн проект, вся информация в файлах. Просьба не писать цен за кв.м, такие предложения рассматриваться не будут. Указать конкретную стоимость работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо из представленных материалов (папка Прогулочная зона) на основе фото оригинала DSC01852.JPG и прорисованного макета "сканирование0202.jpg" с использованием папки "материалы для коллажа_280912.pptx" сформировать качественный коллаж. План-схема, как должна выглядеть прогулочная зона см.ФРАГМЕНТ ПРОГУЛОЧНОЙ ЗОНЫ_290912-Лист1.pdf ...Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка дизайн интерьера ресепшена, спальни и гостиной мини-отеляИнтерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт13 лет назад
Дизайн макет "острова" - это магазин который стоит по коридору в ТЦ. Требуется умелые дизайнеры. знающий что такое дизайн интреьера и оборудования! это не 3Д. Это просто нарисованный ...Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Срочно требуется выполнить диз.проект на новый объект .Также нужен авторский надзор уже для действующего проекта.Квартира более 100кв м.Кто готов? .Срочно.Объект уже в работе.Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработать дизайн для офиса компании Vega Line натяжные потолки. Прикреплены несколько фотографий нашего офиса. При необходимости могу выслать еще фото. Здесь одно помещение. Размеры 6,26 * 5.73 метров, высота 2,70. Входная часть занимает 3,186 ...Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно создать дизайн-проект 10 метровой кухни с эркером мебель Столплит Регина Темный низ - светлый верх с освещением. Предполагается угловая кухня 1,8*3 со встроеной посудомойкой, зависимой плитой. Есть еще несколько нюансов, обсуждать будем с автором ...Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Необходимо сделать дизайн офисных помещений. Нам нужна общая концепция. Есть несколько комнат принадлежащих одной организации, мы хотим создать общий стиль по этим помещениям.Пол ламинат 32 класс , обои под покраску, потолок Армстронг гладкий, на окна ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Ищем дизайнера для отделки трехэтажного таунхауса, под заданную планировку. Обыграть лестницу, потолки (два-три уровня), гостинную, кухню, санузлы, покрытия стен, полов, потолков. Перегородки, мансарда. План 2 этажа утвержден, первого этажа в доработке, под вопросом ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый вечер. Вставить векторные картинки в интерьер квартиры. Векторных картинок около 300. Нужны ВСЕ разные интерьеры квартир. Интерьеры будут состоять из гостиной, ванной, окон, детской и дверей. Нужен человек который это сможет ...Интерьеры и Экстерьеры3 заявкиЗакрыт13 лет назад