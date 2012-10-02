Требуется оптимальный проект строительства экологического энергоэффективного дома из соломы, глины, навоза, древесины, природных материалов на семью из 4 человек на участке 10 соток.
Дизайн интерьера современного кафе
Необходимо сделать 3d макет интерьера с трех ракурсов! Есть нарисованные художником наброски как это должно выглядеть! Требуется профессионал своего дела!
Выбираем по портфолио! Нужно грамотно поставить свет! Также есть чертежи интерьера и фото!
Заявки фрилансеров
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