Размещение изображений

Есть хостинг изображений http://picttr.ru. Задача - постить на форумах изображения, расположенные на хостинге (или же загружать свои и постить их). Т.е. находим форум (тематика может быть абсолютно любая), берем изображение с хостинга, подходящее по тематике топика (или загружаем свое изображение - главное, чтобы оно находилось на picttr.ru), постим.

Жду ваших предложений по ценам за пост / количество постов в неделю, которое вы сможете обеспечить.