Необходима консультация по СЕО. Перенос веб-сайта.

Существует веб-сайт(Москва), на котором продвигается по региону Рязань один из разделов.

В данный момент стоит задача, перенести этот раздел на отдельный веб-сайт.

1. ryazan.domen.ru

2. www.domen.ru/region/ryaza...

1 это ссылка на 2.

Будет зарегистрирован ресурс:

1. www.ryazandomen.ru

Раздел "www.domen.ru/region/ryazan.html" имеет стабильные позиции в регионе Рязань.

Требуется консультация. Все обсуждается.

Каким образом перенести так, чтобы позиции не потерялись, по возможности, вес раздела “ "www.domen.ru/region/ryazan.html" склеился с новым веб-сайтом “www.ryazandomen.ru”?

Вознаграждение – 600 рублей, сроки – 1 день.

Жду Ваших предложений.

Обязательно:

1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.

2. Наличие почтового ящика.

3. Наличие ICQ или аналогов.

4. Наличие сотового телефона.