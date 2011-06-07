Продвижение сайта seo сайт знакомств+18
Необходима консультация по СЕО. Перенос веб-сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует веб-сайт(Москва), на котором продвигается по региону Рязань один из разделов.
В данный момент стоит задача, перенести этот раздел на отдельный веб-сайт.
2. www.domen.ru/region/ryaza...
1 это ссылка на 2.
Будет зарегистрирован ресурс:
Раздел "www.domen.ru/region/ryazan.html" имеет стабильные позиции в регионе Рязань.
Требуется консультация. Все обсуждается.
Каким образом перенести так, чтобы позиции не потерялись, по возможности, вес раздела “ "www.domen.ru/region/ryazan.html" склеился с новым веб-сайтом “www.ryazandomen.ru”?
Вознаграждение – 600 рублей, сроки – 1 день.
Жду Ваших предложений.
Обязательно:
1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.
2. Наличие почтового ящика.
3. Наличие ICQ или аналогов.
4. Наличие сотового телефона.
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