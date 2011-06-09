Продвижение (sape)

Продвижение сайта seo сайт знакомств+18
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо осуществить продвижение существующего сайта в поисковых системах, предварительно, с помощью sape. Есть существенные наработки, нет времени заняться.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день Нужно прорегистрировать сайт в каталогах. Список названий, анкоров и.т.д. Дам. Оплата по СБС. Либо по предоплате. От вас нужно 1) Количество каталогов 2) Количество бэков в яндексе (примерное хотябы) 3) Опыт. 4) Сроки.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Существует веб-сайт(Москва), на котором продвигается по региону Рязань один из разделов. В данный момент стоит задача, перенести этот раздел на отдельный веб-сайт. 1. ryazan.domen.ru 2. www.domen.ru/region/ryaza... 1 это ссылка на 2. Будет зарегистрирован ресурс: 1. www.ryazandomen.ru Раздел "www.domen.ru/region/ryazan.html" ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется продвижение сайта www.bambino39.ruПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Для раскрутки интернет магазина требуется создание групп/профилей в Вконтакте, Фейсбуке. тематика - яркие футболки, толстовки лучщих дизайнеров мира. Для ознакомления с темой вышлю адрес сайта по запросу. Приглашение левых анкет/ботов не рассматривается. Рассылка так же не рассматривается. оплата - ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо поднять ТИЦ до 10, PR до 1. Можно и больше - по договоренности. Сайт http://kuply-auto.ru/Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Добрый вечер, господа фрилансеры! Собственно само задание звучит в заголовке, хотелось бы знать цены, сроки и количество сайтов (каталогов)! Оставляем ваши координаты, желательно скайп или аську!Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть хостинг изображений http://picttr.ru. Задача - постить на форумах изображения, расположенные на хостинге (или же загружать свои и постить их). Т.е. находим форум (тематика может быть абсолютно любая), берем изображение с хостинга, подходящее по тематике ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно продвижение сайта строительной тематики. Все запросы, домен и прочая информация по запросу. Область МО. (Нет времени на проект , передам опытному оптимизатору). Бюджет - 12 000 р. в месяц.Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт13 лет назад
Продвинуть сайт по ключевым словам: сток, сток одежда, одежда сток, сток обувь, детский сток, сток опт, сток оптом, сток оптом киев, стоковая одежда, одежда оптом, обувь оптовый склад, оптом, stock clothes, оптовые склады одежды, оптовые склады ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад