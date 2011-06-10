Нужна консультация специалиста по Adwords API

1. Можно ли по Google API снимать информацию о всех целях для определенных элементов?

Допустим по ключевому слову пользователь зарегистрировался (цель 1) и сделал покупку (цель 2).

Возможно ли по Google Adwords API получить информацию об этих 2х целях(отдельно, чтоб идентифицировать цель) на ключевое слово?

2. Позволяет ли Adwords API получать информацию о конкретных URLs, на которых отображалась реклама?

(или детальные ключевые слова с широких типов соответствия)

Цену можно в ПМ.

Если Вы разбираетесь в программировании то скорее всего закажу разработку скрипта для работы с Adwords API.