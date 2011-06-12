Регистрации, комментирование.

Требуется раскрутить интернет-магазин на немецком языке. Основная цель - увеличение продаж. От исполнителя требуется примеры аналогичных работ. Желательно наличие скайпа. Оплата поэтапная с контролем текущих результатов. Ждем предложений по оплате и срокам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Заранее создаю проект. Старт проекта будет только 1 июля.
Сейчас хочу найти постоянного исполнителя.
Все что нужно для работы, уметь быстро ориентироваться в интернете (регистрироваться).
Требуется, проходить по базе сайтов/блогов/форумов и:
1 - на сайтах постим линк, если есть возможность поисковый запрос
2 - на форумах оставляем линк в профиле и в подписи
3 - в коментах оставляем линк в нике
База большая, работы много. Приниматься будут только прямые линки, без редиректов, без noindex или nofollow (в базе они могут встречаться но редко).
Укажите цену за линк.
Если не понятно, что я хочу, напишите в личку, объясню подробно.
Оплата за каждые (оговорим число) линков, по средствам Вебмани или партией через СБС.
Я могу сам проверять линки. НО, оплачивать буду только те, которые устраивают меня по требованиям:
без noindex nofollow и без редиректа
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