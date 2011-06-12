Регистрации, комментирование.

Здравствуйте.

Заранее создаю проект. Старт проекта будет только 1 июля.

Сейчас хочу найти постоянного исполнителя.

Все что нужно для работы, уметь быстро ориентироваться в интернете (регистрироваться).

Требуется, проходить по базе сайтов/блогов/форумов и:

1 - на сайтах постим линк, если есть возможность поисковый запрос

2 - на форумах оставляем линк в профиле и в подписи

3 - в коментах оставляем линк в нике

База большая, работы много. Приниматься будут только прямые линки, без редиректов, без noindex или nofollow (в базе они могут встречаться но редко).

Укажите цену за линк.

Если не понятно, что я хочу, напишите в личку, объясню подробно.

Оплата за каждые (оговорим число) линков, по средствам Вебмани или партией через СБС.

Я могу сам проверять линки. НО, оплачивать буду только те, которые устраивают меня по требованиям:

без noindex nofollow и без редиректа