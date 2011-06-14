Продвижение сайта в google и yandex ТОП-3

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Необходимо продвижение сайта www.toptel.com.ua в поисковых системах google и yandex и выведение его в топ-3 по следующим поисковым фразам:
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В скобках указаны текущие места в google.
В первую очередь интересует google. Предлагайте вашу стоимость и срок выполнения работы.
Почта: [email protected]
Skype: toptel.com.ua
Телефон: +38(067) 51 51 51 3.
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