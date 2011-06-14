Продвижение сайта в ТОП

Необходимо раскрутить группу в Одноклассниках и Моем мире. Тема женская одежда. Группы: http://www.odnoklassniki.ru/group/50490274349192 http://my.mail.ru/community/www.oursale.ru/ Нужны приглашения в группу живых людей (не боты) по критериям и без. Оплата на рублевый вебмани. Ждем ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Банальное продвижение. Google, Киев и область. Сайт и подробности в личку.
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