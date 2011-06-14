Вывод в ТОП 5 google Украина интернет-магазина

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок212 просмотров
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Необходимо вывести сайт впечатлений в подарок www.gojoy.com.ua в ТОП 5 google Украина

Ранее работали 4 месяца с известной фирмой по SEO, подписали договор на ТОП5, вывели только на вторую страницу. Договор разорвали. Тел. для дополнительных вопросов +38095 438 73 92

13 лет назад
gojoycomua
Лидия 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад