Вывод в ТОП 5 google Украина интернет-магазина

Регион продвижения США , 26 ключевых слов Поисковые системы гугл, яху и бинг. Обязательное наличие портфолио выполненных проектов в англоязычном интернете по данным поисковым системам.
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Необходимо вывести сайт впечатлений в подарок www.gojoy.com.ua в ТОП 5 google Украина
Ранее работали 4 месяца с известной фирмой по SEO, подписали договор на ТОП5, вывели только на вторую страницу. Договор разорвали. Тел. для дополнительных вопросов +38095 438 73 92
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