Вывод в ТОП 5 google Украина интернет-магазина

Необходимо раскрутить группу в Одноклассниках и Моем мире. Тема женская одежда. Группы: http://www.odnoklassniki.ru/group/50490274349192 http://my.mail.ru/community/www.oursale.ru/ Нужны приглашения в группу живых людей (не боты) по критериям и без. Оплата на рублевый вебмани. Ждем ваших предложений!