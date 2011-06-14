Продвижение сайта пицерии в англоязычном сегменте

Работал с Артемом 2,5 месяца , за это время все слова достигли топ 10 по гуглу и яху. Он всегда на связи, консультирует по любым вопросам и довольно четко может обосновать стоимость выполненных работ. Все поставленные задачи выполнены в срок. Рекомендую как хорошего специалиста по продвижению для больших интернет магазинов.