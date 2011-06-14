Продвижение сайта пицерии в англоязычном сегменте

$1000
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка91 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Регион продвижения США , 26 ключевых слов

Поисковые системы гугл, яху и бинг.

Обязательное наличие портфолио выполненных проектов в англоязычном интернете по данным поисковым системам.

13 лет назад
bitax
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
WorkChernush
Артём 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
13 лет назад
$1100
60 дней
Работал с Артемом 2,5 месяца , за это время все слова достигли топ 10 по гуглу и яху. Он всегда на связи, консультирует по любым вопросам и довольно четко может обосновать стоимость выполненных работ. Все поставленные задачи выполнены в срок. Рекомендую как хорошего специалиста по продвижению для больших интернет магазинов.