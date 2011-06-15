Приватный проект для Мельникова Семена

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка106 просмотров
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Необходимо размещение ссылок на других сайтах по заданию.

13 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Bister
Семен 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Семен отлично справился с задачей, сам подобрал нужные сайты и разместил на них ссылки, предоставил отчет, профессионал!
Никита зарекомендовал себя как ответственный заказчик, с которым приятно работать. Все четко и в срок. Буду рад дальнейшим проектам.