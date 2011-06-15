Продвижение сайта, недвижимость

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок188 просмотров
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Добрый день.

Необходимо вывести начальный проект в топы.

Тематика ключевых запросов - недвижимость в Черногории. Регион - Москва.

Домен новый, сайт новый

Готова рассмотреть ваши предожения с примерными бюджетами и результатами.

Спасибо!

13 лет назад
yanmel
Яна 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад