Ссылки на форумах

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Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка163 просмотра
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Всем привет!

Мне нужна помощь активных форумчан. Есть сайт http://www.womanews.ru/

Тематика женская: мода, сплетни о знаменитостях, здоровье и прочие женские штучки…

Нужно между делом упомянуть этот сайт в разговоре на форумах схожей тематики (женские, молодёжные или фанатские). Например, на форуме поклонников «Сумерек» в обсуждении съёмок этого фильма написать, что читали, будто режиссёр продаёт реквизит с первого фильма, и сослаться на соответствующую статью вышеуказанного сайта.

Мне нужны гарантии, что админы не выкинут ссылку на следующий же день. Поэтому прошу размещать ссылки только там, где вы давно зарегистрированы и активно общаетесь.

Пишите в личку адрес форума, укажите свой ник и профайл, если возможно, чтобы я могла проверить вашу «весомость» там.

Называйте свою цену. Но учтите, что стоимость ссылки будет напрямую зависеть от вашего авторитета на форуме, от посещаемости форума и от гарантий, что ссылку не удалят.

Если затрудняетесь с выбором статьи для ссылки, не стесняйтесь спрашивать. Вместе подберём наиболее подходящую.

Спасибо!

13 лет назад
OllyW
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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