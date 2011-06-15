Ссылки на форумах

Всем привет!

Мне нужна помощь активных форумчан. Есть сайт http://www.womanews.ru/

Тематика женская: мода, сплетни о знаменитостях, здоровье и прочие женские штучки…

Нужно между делом упомянуть этот сайт в разговоре на форумах схожей тематики (женские, молодёжные или фанатские). Например, на форуме поклонников «Сумерек» в обсуждении съёмок этого фильма написать, что читали, будто режиссёр продаёт реквизит с первого фильма, и сослаться на соответствующую статью вышеуказанного сайта.

Мне нужны гарантии, что админы не выкинут ссылку на следующий же день. Поэтому прошу размещать ссылки только там, где вы давно зарегистрированы и активно общаетесь.

Пишите в личку адрес форума, укажите свой ник и профайл, если возможно, чтобы я могла проверить вашу «весомость» там.

Называйте свою цену. Но учтите, что стоимость ссылки будет напрямую зависеть от вашего авторитета на форуме, от посещаемости форума и от гарантий, что ссылку не удалят.

Если затрудняетесь с выбором статьи для ссылки, не стесняйтесь спрашивать. Вместе подберём наиболее подходящую.

Спасибо!