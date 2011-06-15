Раскрутка сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок184 просмотра
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Есть сайт blog.telbiz.ru

На нем масса полезной информации по личностному росту и др.

Но посещаемость на мой взгляд очень низкая

Жду предложений от специалистов, кто может предложить мероприятия по раскрутке, какой результат можете гарантировать и сколько это будет по времени и по стоимости

Главная цель поднять посещаемость не разово, а на постоянной основе

Если есть предложения по повышению ТИЦ и PR тоже можно рассмотреть

Рассматриваю только белые законные методы никаких черных и серых методов

13 лет назад
kostik_k
51 годКазахстан
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад