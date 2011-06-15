Раскрутить форум с нуля

Необходимо раскрутить форум тематики MMORPG с нуля. На форуме уже есть несколько регистраций и некоторые темы. Но нет серьезной активности.

Желаемый результат:

- Онлайн на форуме в прайм тайм – от 20 зарегистрированных

Уважаемые фрилансеры! У кого есть опыт раскрутки форумов в этой узкой тематике – оставляйте заявки с ценами, сроками и приблизительным результатом работы. Рассылки, спам и прочие черные методы не интересуют.