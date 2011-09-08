Оптимизация сайта

Цель – получение целевых посетителей на сайт www.yurima.com Методы и стратегии – любые легальные От Вас примеры выполненных работ с реальными показателями, предложения методов и цена вопроса. Предложения отправляйте на почту или в личные сообщения.
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Необходимо провести оптимизацию сайта fasaddekor.com.ua. Перечень работ во вложении. Проведя подобный аудит необходимо исправить все ошибки. Далее будем работать по продвижению. В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки
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