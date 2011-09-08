Оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок239 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо провести оптимизацию сайта fasaddekor.com.ua. Перечень работ во вложении. Проведя подобный аудит необходимо исправить все ошибки. Далее будем работать по продвижению. В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки

13 лет назад
evgeni007
Евгений 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
game-life
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$30
3 дня
Работа выполнена ответственно . Были учтены все пожелания и правки. Всегда на связи.
Отличный заказчик. Ставит понятные задачи, приятен в общении, своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • SMM

    Цель – получение целевых посетителей на сайт www.yurima.com Методы и стратегии – любые легальные От Вас примеры выполненных работ с реальными показателями, предложения методов и цена вопроса. Предложения отправляйте на почту или в личные сообщения.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрутить форум с нуля

    Необходимо раскрутить форум тематики MMORPG с нуля. На форуме уже есть несколько регистраций и некоторые темы. Но нет серьезной активности. Желаемый результат: - Онлайн на форуме в прайм тайм – от 20 зарегистрированных Уважаемые фрилансеры! У кого есть ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ссылки на форумах

    $50

    Всем привет! Мне нужна помощь активных форумчан. Есть сайт http://www.womanews.ru/ Тематика женская: мода, сплетни о знаменитостях, здоровье и прочие женские штучки… Нужно между делом упомянуть этот сайт в разговоре на форумах схожей тематики (женские, молодёжные или фанатские). Например, ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Есть сайт blog.telbiz.ru На нем масса полезной информации по личностному росту и др. Но посещаемость на мой взгляд очень низкая Жду предложений от специалистов, кто может предложить мероприятия по раскрутке, какой результат можете гарантировать и сколько это будет ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ключевые слова для Яндекс Директ

    Нужно подобрать ключевые слова для контекстной рекламы Яндекс Директ для страниц: http://www.artneonspb.ru/krysha.html http://www.artneonspb.ru/obiemn_bukvi.html http://www.artneonspb.ru/lightbox.html http://www.artneonspb.ru/neon_interier.html Одноцентники не менее 60%.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта, недвижимость

    Добрый день. Необходимо вывести начальный проект в топы. Тематика ключевых запросов - недвижимость в Черногории. Регион - Москва. Домен новый, сайт новый Готова рассмотреть ваши предожения с примерными бюджетами и результатами. Спасибо!

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта

    $100

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно качественное продвижение сайта в ТОП10. ТЗ в приложении. От Вас сроки и стоимость продвижения.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизация сайта под яндекс. Вывод в ТОП-3 Яндекс

    Оптимизировать, нормально сайт под запросы. Вывести сайт в ТОП-3 Яндекса по Донецкой области по основным фразам:"дом под донецком дом под донецком недорого дом под донецком водоем дом под донецком озеро дом под донецком речка дом ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад