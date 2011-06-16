Нужно продвинуть сайт

Отмечайтесь , сайт и слова скину в личку.

От вас сроки, бюджет и какие гарантии вы можете предоставить что сайт будет в топе.

Без гарантий вроде (сео штука сложная и т.д.) можно не отписываться.

Так же нужен будет доступ к бирже ссылок.

СРОЧНО!